Izgon iz raja in konec izobilja

Evropa je običajno daleč in abstraktna, ko se stvari zaostrijo, se vsi obrnemo k njej. Sredi neskončnih geopolitičnih napetosti je pomembno, kako se bodo posledic vojne in nestabilnosti lotili politični voditelji. Na pravkar končani blejski mednarodni konferenci so iskali odgovore o vlogi Evrope.

Letošnji strateški forum je potekal pod naslovom Vladavina moči ali moč pravil? V času ruske invazije na Ukrajino, ko namesto mirovnega projekta v Evropi prevladuje vojna, je povzel ključno paradigmo naše dobe. Nobena od preteklih mednarodnih konferenc na Bledu še ni potekala v tako kaotičnem mednarodnem kontekstu. Svet univerzalno sprejetih pravil je izginil. Ukrajina se bori za preživetje, Evropa se ne sooča samo z vse višjimi cenami energentov in hrane, temveč tudi z verjetnim pomanjkanjem in v prihodnjih mesecih s socialnimi nemiri.

Med udeleženci je bil kontroverzni nekdanji britanski premier Tony Blair – narušil je koncept foruma.