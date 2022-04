Izobraževanje je ključno in močno orožje

V intervjuju preberite:

Predsednik združenja nevladnih organizacij s področja pomoči in razvoja Concord Europe in direktor Finga, ki povezuje 280 finskih organizacij civilne družbe, Rilli Lappalainen je bil gost nedavne mednarodne konference v Ljubljani o globalnem učenju. Gre za vseživljenjski proces učenja in delovanja, katerega cilj so odgovorni in aktivni posamezniki in skupnosti. Vključuje razvojno izobraževanje, izobraževanje o človekovih pravicah, trajnostnem razvoju, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov ter medkulturno izobraževanje.

Pravi, da je v tem trenutku najbolj jasno, da je izobraževanje za mir izjemnega pomena. Učenje, da je treba poskrbeti za druge, za begunce, ne glede na to, od kod prihajajo, razlaga Lappalainen: »Veselim se raziskav o tem, kako hitri so obrati političnih strank. Tudi na Finskem imamo trenutno na oblasti desno vlado, obrat v njihovi miselnosti je bil neverjeten. Prej so bili proti vsakršnim migrantom, zdaj pa – klik – in je čisto drugače. Seveda igrajo politično igro. Trenutno ne morejo biti proti, ker je velika večina za Ukrajino in imamo v tem času največje humanitarne donacije v naši celotni zgodovini. Pomagajo vse nevladne organizacije. Vse to je čudovito, a pogovarjati se moramo tudi o katastrofi v Jemnu, državljanski vojni v Etiopiji, dogajanjih v Mjanmaru. Res pa je, da je Ukrajina blizu, v poročilih je 24 ur dnevno, ljudje se ob tem počutijo slabo in hočejo pomagati. To je dobro, hkrati pa upam, da se bo razširilo in da bomo razumeli, da smo vsi ljudje tega planeta in da bi morali delovati podobno tudi v drugih primerih, ne glede na raso, religijo, jezik …«