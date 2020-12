Izpitna kolumna o slovenskem nepremičninskem trgu

V članku preberite:

S svojimi kompetencami sem ustrezala zahtevanim pogojem. Po razgovoru in preizkusu dela v laboratoriju so me obvestili, da sem na razpisano delovno mesto tudi izbrana. A tukaj se je trnova pot šele začela, bolje rečeno, boj mene osebno in mojih nadrejenih s hišno administracijo. Kar naenkrat so se pojavile pomanjkljivosti, zaradi katerih za delovno mesto nisem bila več primerna, pa za to ni bil vzrok v neustrezni izobrazbi ali sposobnostih. Morala sem opraviti izpit iz slovenščine na ravni odličnosti, C1. To sem le stežka razumela, saj od otroštva govorim tekoče slovensko.