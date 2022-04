Izvajalka ustavne pravice do zakonodajne iniciative

V nadaljevanju preberite:

Predstavljam si obraz. Obraz, ki v mračnih kletnih prostorih raziskuje mračna ozadja delovanja globoke države in si ob tem pomaga z orodjem supervizor, orodjem, ki zdaj nosi ime erar, upravlja pa ga komisija za preprečevanje korupcije. Predstavljam si, da v iskalnik vnese pojem Inštitut 8. marec, iskalnik pa ga opozori, da se domnevni prejemnik javnih finančnih sredstev v resnici imenuje Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec. Predstavljam si obraz, ki se s ponujeno različico imena strinja, čeprav globoko v sebi prezira komisijo za preprečevanje korupcije, prezira načela o transparentnosti, o katerih modruje komisija za preprečevanje korupcije, prezira ugotovitve o korupciji in korupcijskih tveganjih. Ampak če je orodje tu – zakaj ne bi z njim preverili, koliko cvenka od države dobiva 8. marec, torej Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec. Kakšna je vsota, kakšni so mesečni prilivi, kateri ud državne administracije je davkoplačevalski denar trošil za dejavnost inštituta, ki – prosto po predsedniku vlade Republike Slovenije – nagaja. Predstavljam si obraz raziskovalca globoke države, ki naredi vse, kot je treba, ki je tik pred velikim odkritjem, potem pa mu supervizor pove, da je Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec iz javnih virov v vseh letih svojega obstoja prejel 0 evrov. Z besedo: nič. V žargonu: nula. Nulla v madžarščini. Zero v jeziku italijanske narodne skupnosti.