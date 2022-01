Jagnje, podari nam mir

V nadaljevanju preberite:

Igralki Noomi Rapace je ob koncu leta 2018 islandski režiser Valdimar Jóhannsson poslal šestindevetdeset strani dolg scenarij za film Jagnje, v katerem skoraj ni bilo besedila ...

»Potem pa me je obiskal tu, v Londonu, in pred menoj razgrnil nekakšen album, kolaž fotografij, risb, izrezkov, nenavadno zbirko še bolj nenavadne umetnosti, ki jo je zbiral leta, ves njegov ustvarjalni imaginarij pravzaprav. In zraven je bila še knjiga pesmi Sjona [soscenarista, sicer islandskega pesnika in pisatelja, enega od stalnih sodelavcev glasbenice Björk]. Čudovite. Vse to je položil predme in šel na vrt prižgat cigareto. Strmela sem v podobe, na ozadju se je zarisovala Islandija in rekla sem si, hej, Noomi, natanko to potrebuješ.«