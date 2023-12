Jedro v vesolju, od koder prejemamo vso moč

V nadaljevanju preberite:

»Nikola Tesla je zame prinašalec svetlobe, je moderni Prometej. In če se vprašamo, kdo v zgodovini je prinesel človeštvu ključni izum, ki je res spremenil civilizacijo, v tej dimenziji ne najdemo nikogar primerljivega. V trenutku, ko je priključil izmenični tok, je osvetlil ta svet ne le fizično, ampak tudi duhovno,« mi je rekel Tomaž Pandur po predstavi Tesla Electric Company avgusta 2006 na Brionih.

Takrat je, tudi pri nas, redkokdo omenjal Teslo. In potem se je zgodilo, kot bi ga svet na novo odkril.

Ko vtipkaš v google Nikola Tesla, se pokaže okrog 32 milijonov zadetkov in različnih naslovov, kot recimo znanstvenik, izumitelj, državljan vesolja, prinašalec svetlobe, vizionar prihodnosti, mož, ki je izumil 20. stoletje, mož z žarečimi možgani ...

Številne biografije, roman Vladimirja Pištala Nikola Tesla: portret med maskami (Modrijan, 2012), različne študije, biografija Nikola Tesla: potovanja Mirana Perhavca (Sanje, 2020), sploh pa dve knjigi pesnika, prevajalca in dramaturga Tiborja Hrsa Pandurja.

Po prvi Problem povečevanja človeške energije (ZRC SAZU, 2019), za katero je fizik in izumitelj Andrej Detela zapisal, da bi »ji v svetovni teslologiji težko našli enakovredno primerjavo«, je zdaj prevedel, uredil in napisal študijo o korespondencah z J. P. Morganom. Nikola Tesla: korespondenca z J. P. Morganom & Co (Litera, 2023).

Tudi ljudje okrog mene ga odkrivajo na novo, nekateri govorijo o njegovem predvidenju matriarhata, drugi o strahu pred ženskami, nekateri o ljubezni do golobice, drugi o izmeničnem toku, zdravilci so po njem imenovali posebno vrsto terapije, ekološko zavedni vozijo teslo.

Vsak ima svojega Jezusa, svojega Cezarja, Napoleona. In svojega Teslo. Elon Musk zagotovo, prilastil si je še mnogo stvari, za katere bi bilo morda bolje, da ne bi prišle v njegove roke. A če bo Neuralink nekoč pomagal videti tistim, ki so izgubili vid, shoditi tistim, ki so po nesreči ostali tetraplegiki, kdo sem jaz, da sodim.

Pa vendar. Nikola Tesla, sin popa, ki je nosil težo bratove smrti, je bil nedvomno eden največjih izumiteljev, pionirjev in eksperimentatorjev vseh časov. Hkrati pa, kot pravi Tibor Hrs Pandur, je bil očitni primer »državljana sveta« ali visoko razvitega bitja, ki je presegalo vsakršne koncepte nacionalizmov. Bil je deloholik, ki uživa v svojem delu, dosmrtni pacifist in antifašist, električni um, ki ga je njegov prijatelj Mark Twain krotil in opozarjal, da je prehiter za ta čas. Tisti čas. Ta čas, ki ga živimo zdaj, je prehiter za vse nas, za naše možgane in celice. Ne vem, ali bomo zdržali. Zato me zanima, kaj bi rekel Nikola Tesla o tem času zdaj.