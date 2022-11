Ljubezen v času pametnih telefonov

V nadaljevanju preberite še:

Ljubezen je v zraku. Ni 14. februar, je konec Liffa, ki je združil zaljubljene v film, in začetek knjižnega sejma, po katerem se bodo čez nekaj dni sprehajali zaljubljenci v knjige. Tam bom o ljubezni govorila z Vesno Velkovrh Bukilica, Manco Košir in Tomijem Janežičem. Razlog je knjiga Alaina de Bottona Tok ljubezni, ki podobno kot dr. Zoran Milivojević pred leti s Formulami ljubezni razkrinkava podobo romantične ljubezni.

Junak ali junakinja sodobnih ljubezenskih romanov zdaj čakata na sms. To v njej ali v njem zbuja podobno tesnobo, le da se je čas skrajšal. Komunikacija je hitrejša, podobe in zvok postanejo bolj pomembni kot besede. Pametni telefon deluje kot novo čutilo, je orodje za ustvarjalno dvorjenje. Nedostopnost, negotovost, čakanje, hrepenenje; vsa paleta romantičnih čustev izhaja iz te drobne zaobljene ploščate stvari.

Pravzaprav sem v razmerju s svojim telefonom, piše Michelle Drouin, ameriška raziskovalka novih tehnologij, profesorica psihologije in avtorica knjige Out of Touch: How to Survive an Intimacy Famine. S svetlobnimi in zvočnimi učinki, z vibriranjem zahteva nenehno pozornost in jaz se odzivam, tako kot se odzivam na moža in otroke. »Moj telefon je najzahtevnejša entiteta v mojem svetu. Povezana sva in jaz sem zatreskana.«

Ljubezensko razmerje s telefonom se je tako prepletlo s človeško ljubeznijo, da nas je vse bolj strah tega, kar naj bi bil cilj vsake romantične ljubezni – srečanja z resnično osebo. Zato se mi zdi, da bolj kot pridige o odčaranju mita romantične ljubezni potrebujemo knjige, ki bodo v nas sprožile igrivost, hrepenenje, romantiko. Ker verjamem, da romantična ljubezen ni izmislek trubadurjev 12. stoletja, ampak je univerzalna izkušnja, ki je bila in bo gorivo naše ustvarjalnosti in naših odnosov.

Je ideja o veliki ljubezni za vse življenje res samo preživela fantazma nekdanjega sveta, sem vprašala belgijskega psihoanalitika Paula Verhaegheja. »Seveda je to fantazma,« mi je odgovoril. »Ampak to ne pomeni, da takšna ljubezen ne obstaja. Nekaj je resnično prav zato, ker je fantazma. Čarovnija je v tem, da poiščeš nekoga, s katerim lahko te fantazme o svetu gradita skupaj.« V dlani s pametnim telefonom ali staromodnim pismom, navsezadnje je vseeno.