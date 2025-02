Jenkiji se odpravljajo domov. Kaj pa zdaj?

V nadaljevanju preberite:

Jasno je, da Trumpova administracija postavlja svet na glavo. Celo Rusija je postala žrtev agresije Ukrajine in njen predsednik Volodimir Zelenski diktator. (Hude nesprejemljive besede, četudi so le del pogajalske taktike.) Ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovo početje pa je rehabilitiral.

Nekemu drugemu Rusu, Vladimirju Leninu, pripisujejo izjavo, da so desetletja, ko se ne zgodi nič, in so tedni, ko se zgodijo desetletja. Zadnji tedni oziroma dnevi gotovo spadajo med tiste, ko smo na mednarodni sceni priča največjim premikom po koncu hladne vojne, pravzaprav tektonskim premikom. Še posebno močno jih čutimo v Evropi. Liberalno demokratična ureditev v svetu in evropska varnostna arhitektura, zgrajeni po drugi svetovni vojni, se pospešeno podirata.