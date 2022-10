Jutrišnji dan pripada tistim, ki ga slišijo, kako prihaja

V članku preberite:

- Kdo je bil Bowie? Bolj kot na to vprašanje nam skuša film odgovoriti na vprašanje, kdo smo mi. Ker je vizualno dovršen, bi ga bilo škoda gledati na tv-ekranu. To je film za v kino. Film, v katerega se potopiš.

- Nikjer ni hotel pognati korenin. Kot pripoveduje, si je prvo nepremičnino kupil šele v srednjih letih, ko se je poročil z manekenko Iman. Edina njegova lastnina so bile umetnine, ki jih je začel kupovati že zelo zgodaj. Zbirka je vključevala tudi dva Tintoretta in Rubensa. »Umetnost je bila edina stvar, ki jo res želim posedovati,« je povedal v intervjuju za New York Times. Platna mojstrov zanj nikoli niso bila finančna naložba, kupoval jih je zaradi avre, ki so jo odsevala. Slike, ki so visele v njegovem stanovanju, so bile del njegovega življenja, saj je vedel, da lahko zaradi njih spremeni razpoloženje. »Še posebej dela Franka Auerbacha. Ko se včasih zjutraj zazrem v njegov portret, lahko postanem še bolj depresiven, a moja žalost, moj strah dobi, ko ga gledam, posebno duhovno težo. Ali pa me inspirira pri ustvarjanju glasbe in si rečem: 'Moj bog, da! Želim zveneti tako, kot je to videti.'«