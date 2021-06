Južne meditacije

V članku preberite:

In smo spet turisti. Vsi. Tisti, ki so že na morju, in nekaj nas, ki tja še nismo prišli. Čeprav se trudimo, resnično trudimo. A kaj, ko morje noče k nam. Preprosto mu ne uspe. Prepočasi raste, se topi. Ne vem. Že drugo leto je tako. Vendar pa: ali ni morje hrepenenje, želja, ki je nikdar zares ne dosežeš? In mar ni vedno lepše prej, preden se ga dotakneš? Najprej mora biti mrzlo, tresti te mora mrzlica, da se potem splača. Drugače …