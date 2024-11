Kaj pa, če sem norec jaz?

V nadaljevanju preberite:

V pariškem Louvru je do sredine februarja 2025 na ogled razstava o neštetih likih norcev, ki so prežemali evropsko slikarstvo med 13. in 16. stoletjem.

V srednjem veku in renesansi je norec zasedal vse razpoložljive umetniške prostore ter se vtihotapil v najbolj razsvetljene rokopise, tiskane knjige in grafike, tapiserije, slike, skulpture in v vse vrste dragocenih ali vsakdanjih predmetov. Njegova fascinantna, zmedena in subverzivna figura je bila v tej nemirni dobi, ki se ni tako zelo razlikovala od naše, pomembnejša, kot se zdi.

Razstava tematizira vseprisotnost norcev v zahodni umetnosti in kulturi ob koncu srednjega veka ter poskuša razčleniti pomen teh figur, za katere se zdi, da so imele ključno vlogo pri nastopu modernosti. Norec, ki nas spravlja v smeh s svojimi lahkotnimi potegavščinami, v sebi skriva tudi številne skrite vidike erotične, skatološke, tragične ali nasilne narave. Zmožen najboljšega in najslabšega, zabava, opominja ali obsoja, sprevrača družbene vrednote na glavo, ruši vse, kar naj bi bilo ustaljenega v redu.