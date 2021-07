Kam in kdaj je izginilo zaupanje?

V nadaljevanju preberite:

Najprej zato,se prizadevanja niso uredničila, ker takšen pogled enostavno ni mogoč. Poenoteni smo le v tem, da smo dosegli politično, diplomatsko in vojaško zmago, pogledi na to, kako smo do nje prišli, pa se zelo razlikujejo. Poenoten pogled ni mogoč, saj tisti, ki smo v teh dogodkih aktivno sodelovali, nismo mogli in tudi ne bomo privolili v potvarjanja.