Kakšna naj bo karikatura demokratične Evrope?

Legendarna Diareja je nedavno v Mladini izjavila, da je izid ameriških volitev slaba novica za ves svet, a dobra zanjo – to je za satiro. Bojim se, da se Diareja tokrat moti. Verjemite mi, vse težje postaja, Trump gor dol, tudi za satirične karikaturiste in celo za same karikature.

Sedanje stanje je v marsičem primerljivo s tistim z roboti na tekočem traku in umetno inteligenco vis-a-vis uslužbencem, prevajalcem, umetnikom, glasbenikom in šoferjem. Nekatere profesionalne kategorije postajajo vse manj nepogrešljive in tvegajo izginotje. Morda čaka podobna usoda tudi ustvarjalce satirične karikature. Zato si bom tokrat dovolil analizo svetovnega in domačega političnega dogajanja skozi oči, logiko in pamet zaskrbljenega satiričnega karikaturista. Domnevam, da so imeli podobne dileme satirični ilustratorji in umetniki med dvema svetovnima vojnama in seveda med samo vojno.