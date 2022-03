Kdor ne dela, naj ne je? Lepo vas prosim!

V nadaljevanju preberite:

Dr. Srečo Dragoš je predavatelj na fakulteti za socialno delo ljubljanske univerze. Njegovo področje so teorije družbe, problematika družbene neenakosti, socialna omrežja in religija, to pa so področja, ki zelo zadevajo temeljne probleme naše družbene stvarnosti. V predvolilnem času sva se pogovarjala o pogojih, ki bi slovensko državo glede socialnega vprašanja lahko spet postavili v pravilen ustavni okvir.