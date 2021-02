Kitajska je premočna, da bi si pustila diktirati

V intervjuju preberite:

Zadnje čase se v mednarodnih odnosih ukvarjamo predvsem s Kitajsko: z njeno politično, ekonomsko in vojaško močjo ter s posledicami virusa. Kako vidite spremenjeno percepcijo Kitajske? Prvič po kolonializmu in industrijski revoluciji, ki je povzročila vzpon Evrope in kasneje Združenih držav Amerike kot svetovnega hegemona, se je spremenilo ravnotežje sil v škodo Evrope in ZDA. Prvič v zadnjih 250 letih bo postala vodilna svetovna sila država, ki ne pripada evropskemu civilizacijskemu krogu. To zelo vpliva na naše percepcije. Dojemanje Kitajske, ki bo v doglednem času nadomestila ZDA, se je v zadnjem času zelo spremenilo.