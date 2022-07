Ko gori Kras, ko gori svet

V članku preberite:

- So podnebne konference, ki se zgodijo vsakih nekaj let in na katerih se voditelji najmočnejših držav dogovorijo le to, da se niso nič dogovorili, sploh še smiselne? So le politični turizem, poln nesmiselnih in praznih govorov ter kalkuliranja? Je ekonomija res najbolj pomembna? Milijarderje, ki z vsako krizo le še bolj kopičijo svoje bogastvo, spremembe sveta ne zanimajo. Ali je človeštvo politično, ekonomsko, psihološko in moralno sploh sposobno vsaj upočasniti neustavljivo? Kot v času vojne bi človek pričakoval, da bodo v takšnih trenutkih politiki naše širše domovine, ki ji rečemo Evropa, sklicali urgentno srečanje, se dogovorili o tem, kaj vse je treba spremeniti, katere akcije je potrebno sprožiti, ne pa, da bodo le čakali, tako kot se to dogaja z vojno v Ukrajini, in upali, da se bodo stvari umirile same.