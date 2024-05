Ko gre zares,bodimo eno

V nadaljevanju preberite:

Tri evropske države, Španija, Norveška in Irska, bodo 28. maja priznale Palestino. Prvo vprašanje ob tem seveda je, zakaj ne tudi Slovenija. In drugo, zakaj ne EU v celoti, zakaj evropska komisija ne kaže podobne samoiniciativnosti kot v obsodbah Rusije in Putina proti ukrajinski vojni.