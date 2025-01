Ko slišijo Puškinovo pesem, v njej vidijo rusko vojsko

V nadaljevanju preberite:

O ruski agresiji na Ukrajino se pri nas pogovarjamo predvsem o geopolitičnih vidikih, toda stiske ukrajinskih ljudi so bistveno globlje na drugih ravneh. Ujeti so v lastne in družbene travme, ki bodo ostale med ljudmi še mnogo let po zadnji eksploziji na fronti.

Ukrajinske travme dobro pozna psiholog, filozof in psihoanalitik Igor Romanov. Svoje mesto na tržaški univerzi je našel kot »raziskovalec v nevarnosti«, saj je tudi sam žrtev vojne, obenem pa zagotavlja terapevtsko pomoč številnim travmatiziranim rojakom.

V dolgem intervjuju je med drugim dejal: »Ruska propaganda vseskozi ponavlja, da hoče osvoboditi Ruse oziroma rusko govoreče ljudi v Ukrajini, a ruska vojska najbolj bombardira ravno rusko govoreče regije Ukrajine.«