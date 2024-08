(KOLUMNA) Po slabšem in slabem naj pride boljše

V nadaljevanju preberite:

Če kaj, je javnost ta teden o razmejitvi javnega od zasebnega zdravstva pričakovala izčrpen odgovor predsednika vlade na zahteve iniciative Glas ljudstva. Če je zdravstvena reforma, jasna razločitev zasebnega interesa od javnega interesa in denarja, ukinitev dvoživkarstva itn., po njegovih besedah prioriteta te vlade, je bilo premalo, da se je oglasila le zdravstvena ministrica, in še ta tako, da ni povedala dosti in je spet predvsem ubijala čas.

Predsednik vlade in ministrica s svojim ravnanjem že večino mandata kakor da hočeta potrditi tezo o neučinkovitosti javnih služb in mit o učinkovitosti ter namišljeni odličnosti zasebništva. Zato, seveda, s te strani najbrž ni padlo niti pojasnilo o dvojni (dvoživkarski) vlogi državnega sekretarja Dorjana Marušiča. Mar ni to samo po sebi že del pojasnila?