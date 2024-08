(KOLUMNA) Kako moramo umeriti družbene debate

V nadaljevanju preberite:

Za veliki šmaren so slovenski škofje na Brezjah svoje verske pridige tradicionalno zabelili s političnimi in družbenimi (pod)sporočili. Lani je nadškof Zore povedal, da Slovenija ta praznik potrebuje prav zaradi takih stisk, kot so prišle s povodnjijo in neurji, »ko se je zdelo, da je v naravi zmaj ušel z verige in je grozilo, da bo požrl vse, kar je našel na poti«. Potem se je lotil evtanazije, človekovega odločanja o začetku in koncu njegovega življenja. Še leto pred tem (2022) je ugotovil, da svet postaja zapleten, odnosi v njem pa vedno bolj napeti, da se je svet znašel v krču, in podobno da je z našo domovino in državo, v kateri se politične stranke zanj povsem nerazumljivo ne zmorejo poenotiti v iskanju »skupnega dobrega«.