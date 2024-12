(KOMENTAR) Nikoli več? Že spet. Vsega 70 kilometrov od kraja Jezusovega rojstva

V nadaljevanju preberite:

Na severozahodu Evrope je bila pred sto desetimi leti fronta. Fronta med nemškimi silami na eni strani in Britanci ter Francozi na drugi. Okrog zimskega solsticija, datuma, ko se začnejo dnevi spet daljšati, je na zahodni fronti prve svetovne vojne za nekaj dni orožje utihnilo. V jarkih prve svetovne vojne se je zgodil božični čudež. Božično premirje.

V časopisu Illustrated London News so nekaj tednov pozneje, sredi januarja 1915, objavili ilustracijo britanskih in nemških vojakov, odetih v dolge zimske plašče. Prilezli so iz jarkov, srečali so se na nikogaršnji zemlji in se obdarovali. Izmenjali so si darila. Vojaške čepice. In druge malenkosti. Ko se je premirje končalo, so zlezli nazaj v jarke in nadaljevali medsebojno obstreljevanje.

A nastala je lepa zgodba. Zgodba o upanju, da bo z božičnimi dnevi prišel mir. Zgodba o vojakih, ki koledar in običaje spoštujejo bolj od ukazov nadrejenih.