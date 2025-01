Obrambni načrt za grenlandsko prestolnico, mestece Nuuk

V nadaljevanju preberite:

Še nekaj tednov in minilo bo osemdeset let od trenutka, ko se je Evropa po šestih letih vojne še enkrat spremenila. Z vzhoda so proti evropskemu središču prodirale enote sovjetske Rdeče armade, od sredine leta 1944 so pri osvobajanju evropskega zahoda sodelovale ameriške in britanske sile. Že septembra 1943 so se ameriške sile izkrcale na Siciliji. Bilo je še nekaj držav z aktivnim odporniškim gibanjem, ki se je zoperstavilo nacizmu in fašizmu. Slovenija spada med države z močnim, samoniklim odporniškim gibanjem. Ideologija vrha slovenskega odporniškega gibanja je bila pretežno sovjetska, orožje v rokah partizanske vojske pa v znatni meri ameriško.