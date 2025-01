(KOMENTAR) Nauki omrežninske sage za pripravo davka na nepremičnine

V nadaljevanju preberite:

Odjemalci po novem plačujejo več omrežnine glede na moč. Če bo poraba elektrike zaradi enkratnega dogodka močno porasla, bodo elektropodjetja to dogovorjeno moč odjemalcu povišala, s tem pa bo – kljub enkratnemu dogodku – vedno plačeval dražjo omrežnino. Odjemalec lahko odjemno moč zniža, a s tem zanj ne velja več prehodno obdobje, ko mu ni treba plačevati penalov za morebitne presežke dogovorjene moči.

Novi sistem zavira zeleni prehod. Država ponuja subvencije za toplotne črpalke in električne avtomobile, a s tem sistemom je vprašanje, kako ekonomsko upravičene so še tovrstne naložbe. Tarife, ki jih je pripravila Agencija za energijo, so namreč pretirano posegle v marsikatero gospodinjstvo. Bralka, lastnica sončne elektrarne, nas je opozorila, da je njen račun za električno energijo septembra lani znašal slabih 11 evrov, za oktober skoraj 15 evrov, novembrski pa kar 58 evrov. To je 428-odstotno povišanje.