Matevž Fazarinc zaradi razhajanj v pogledih ni več direktor Steklarne Hrastnik

Dosedanji generalni direktor Steklarne Hrastnik Matevž Fazarinc zaradi različnega pogleda na razvoj steklarne z lastnikom Igorjem Lahom zapušča hrastniško družbo. Vodenje je začasno prevzel Peter Čas, ki je bil generalni direktor pred Fazarincem.

Skupščina Steklarne Hrastnik je danes potrdila sporazumno prekinitev pogodbe z Matevžem Fazarincem »iz razlogov razhajanj v pogledih na strategijo nadaljnjega razvoja hrastniške steklarne«, so sporočili iz Steklarne Hrastnik. Fazarinc je operativno vodenje SH prevzel lani poleti iz rok Petra Časa, ki je družbo pred tem vodil od 2017 do julija 2024.

Čas se za ponovni polni mandat ne namerava potegovati in se bo po imenovanju novega generalnega direktorja s polnimi pooblastili, tako kot doslej, posvečal svetovalni funkciji ter strateškemu razvoju na ravni Skupine Vaider. Skupščina je sprejela sklep o izvedbi mednarodnega kadrovskega postopka za imenovanje novega generalnega direktorja.

Steklarna Hrastnik je sicer lani dosegla 62 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je tretjino manj kot leto prej. Poslovni izid EBITDA je znašal 13 milijonov evrov, kar je 60 odstotkov manj kot v 2023, čisti dobiček pa je bil pol milijona evrov. Dosežena 20-odstotna marža EBITDA še vedno presega povprečje panoge in kaže na to, da je razvojni poslovni model družbe vzdržen, padec ključnih kazalnikov pa je neposredna posledica občutnega padca povpraševanja na mednarodnih trgih, ki traja vse od konca leta 2023, so sporočili iz hrastniškega podjetja.

Peter Čas je napovedal bolj odločne ukrepe v racionalizaciji in optimizaciji procesov ter proizvodnje, med drugim tudi čim hitrejši razvoj novih proizvodnih programov in začetek njihove proizvodnje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Čeprav nekje od pomladi lanskega leta opažamo postopno krepitev povpraševanja, je to še daleč od ravni iz leta 2022 ali 2023, čemur je tudi prilagojena proizvodnja steklarne. Ta trenutno obratuje na okoli 65 do 70 odstotkih proizvodnih zmogljivosti, ob znanih napovedih bo tako ostalo tudi v večjem delu novega leta. Kljub temu zdaj ne izvajamo programov odpuščanja ali večjega zmanjševanja zaposlenih, saj se zavedamo pomena ohranitve čim več trenutnih delovnih mest v Hrastniku,« je povedal Peter Čas in napovedal kratkoročne in bolj odločne ukrepe v racionalizaciji in optimizaciji procesov ter proizvodnje, med drugim tudi čim hitrejši razvoj novih proizvodnih programov in začetek njihove proizvodnje.