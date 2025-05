Komu je ob reformah slabo

V nadaljevanju preberite:

Slovenska trobojnica je lenobno plapolala v mesečini, ko sta mimo nje hitela moški in ženska, oba v temnih oblačilih. »Dobro se je izšlo,« je zamrmral moški in na hitro pogledal proti vrhu bližnje stolpnice. Tam je velika digitalna ura z rdečimi številkami kazala 5:05. Nato se je obrnil proti parlamentu. Ulice so bile prazne, policistov ni bilo opaziti.

Ženska mu je podala črn nahrbtnik. »Zgodaj moram v ordinacijo. Ko boš prišel na inštitut, vrni stekleničke v laboratorij.«

»Prvi bom v službi. Nihče ne bo opazil, da sva si jih izposodila. Misliš, da je bilo dovolj?«

»Več kot dovolj. Poslanci imajo raje kavo v Maxiju kot razpravo v dvorani. Pri novem glasovanju o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti jih polovica ne bo v klopi. Bodo pa na stranišču,« se je nasmehnila s tihim, skoraj pritajenim smehom.