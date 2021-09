»Krivi smo mi«

V nadaljevanju preberite:

Neka gospa, stala je v vrsti za menoj, je na ves glas v angleščini z newyorškim naglasom razlagala, kako zgroženi so bili njeni sorodniki, ko jim je povedala, da gre v Izrael. Na palestinskih ozemljih pod izraelsko okupacijo je vrel upor. Po izraelskih mestih je Hamas razstreljeval človeške bombe. Ljudje so bili prestrašeni, jezni in naveličani. Bližala se je prva obletnica palestinske vstaje in nasilju ni bilo videti konca.



Zato je bil moj predah s fronte kratek. Obletnic takšnih dogodkov, kot je vstaja proti okupaciji – za Palestince že druga po vrsti –, se ne spodobi presedeti na dopustu. (Nekaj prelomnega se lahko zgodi in tebe ne bo tu, je bila mantra, ki je kot damoklejev meč visela nad novinarsko skupnostjo na Bližnjem vzhodu.)