Križ čez magično himalajsko deželo je dokončan

V nadaljevanju preberite:

Zamisel, da bi Nepal, to magično himalajsko deželo, prehodil in preplezal v smereh sever–jug in vzhod–zahod, se mi je porodila pred kakimi desetimi leti. Od takrat sem začel bolj sistematično povezovati že prehojene predele s tistimi, kamor me še ni zanesla pot. Iz potovanja v potovanje, iz etape v etapo. Kot bi zlagal sestavljanko.

Štiri skrajne točke Nepala: 10. oktobra 1975 severna, 1. maja 1991 vzhodna, 18. marca 2017 južna in 12. oktobra 2021 zahodna. Za dosego vseh štirih skrajnih točk prečenja je bilo potrebnih točno 46 let in dva dni.