Križi in ...

Danes me ima, da bi pisal križe namesto besed, samo to; samomor je storil umetnik, ki je od 1. januarja 2002 do dne, ko je dokončno naredil križ čez sebe, vsak dan narisal ali naslikal križ. Projekt se je imenoval Vsaj en križ na dan in zdaj, zdaj se tudi meni zdi, da je treba vsak dan narediti vsaj en križ čez vse, če ne, ga kdo drug naredi čez tebe. Ker tako gre to, tu pri nas, vedno nekdo dela križe čez nas, pa če to hočemo ali ne. Umetnik seveda ni hotel tega, saj je bil vendarle umetnik in ne zgolj nekdo, ki skrbi izključno za svoj križ.

Vsak nosi svoj križ, mi je nekoč dejal neki drug intelektualec, da bi mi bilo lažje, ker sva si bila po njegovem enaka. Kar seveda ni bilo res. Križi so različni, kajne!? Nekateri imajo lažje križe, drugi nosijo težke in velike križe, pa dostikrat niti ne vedo, zakaj; slednjih je vse več, se mi zdi.