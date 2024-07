Lamine Yamal, princ evropskega nogometa

V nadaljevanju preberite:

Naredil je dva, morda tri kratke korake proti desni strani. Adrein Rabiot, 29-letni francoski zvezni igralec, ki je v reprezentanci od leta 2016, mu je sledil. In odneslo ga proti vzhodu. V stotinki, ko je zaznal, da je dobrih deset centimetrov višjega in kakšnih pet kilogramov težjega Francoza vrgel iz igre, je spremenil smer gibanja. Naredil je še dva kratka koraka proti zahodu. Zaradi vztrajnostnega momenta je bil Rabiot že dva metra oddaljen. Prostor za strel se je odprl. V rdeči dres napravljeni nogometaš je od gola stal kakšnih 25 metrov, nekoliko desno od središčne osi igrišča. Sprožil je z levico. Tekma je trajala dvajset minut in deset sekund. Vrteča se žoga – vrtela se je v smeri rotirajoče Zemlje – je spreminjala smer. Letela je s hitrostjo 102 kilometra na uro. Sprva se je zdelo, da bo žoga letela kak meter od vratnice, mimo gola. Vendar jo je zaradi rotacije z vsakim metrom odnašalo bolj proti tarči. Ko se je dotaknila notranjega dela vratarjeve desne vratnice in se odbila v mrežo, je letela dva metra nad tlemi. Igralec s številko 19 na hrbtu je med veseljem tekel, se za trenutek vrgel na kolena in se dvignil. Gooool.

V trenutku, ko je zadel, je bil španski reprezentant Lamine Yamal star 16 let.