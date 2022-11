Lažje je kazati s prstom na sodstvo kot mu dati v roke orodje

V članku lahko preberete

»Če pogledam strateški program, ki sem ga predstavil v izbirnem postopku,« pravi predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, »je bilo doseženih veliko ciljev. Čeprav smo imeli tudi to nesrečo, da sta bili dve leti v tem mandatu tako rekoč odžrti na račun epidemije covida-19. V tistem obdobju smo se usmerjali predvsem v to, kako v zelo spremenjenih, izjemnih okoliščinah zagotoviti delovanje sodstva, kolikor je bilo to pač mogoče. Ocenjujem, da nam je to dobro uspelo.

Ne kaže pa spregledati, da moji zastavljeni cilji niso v celoti odvisni od mene, zato bi na tem mestu izpostavil, da se je v času mojega šestletnega mandata zamenjalo kar pet pravosodnih ministrov, s katerimi smo znova in znova načenjali iste teme in nam jih ni uspelo dokončati. Dejstvo je, da je težko uresničiti tiste zastavljene naloge, ki niso odvisne samo od sodstva kot celote, ampak v veliki meri tudi od drugih dejavnikov, recimo ministrstva za pravosodje, sodnega sveta, državnega zbora.«