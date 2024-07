Lažnivec govori z zavedanjem, kaj je resnica. Nakladača resnica ne zanima

V nadaljevanju preberite:

Kolikokrat se vprašamo, ali bi našo službo, če je nenadoma ne bi bilo več, kdo pogrešal? Meni se je to zgodilo nedavno. Odgovor se glasi: ne. In zakaj ne? Zato, ker nas štirideset odstotkov na skrivaj verjame, da je naše delovno mesto najverjetneje nepotrebno. Nemara celo nesmiselno. Z drugimi besedami: gre za bulšihte. Seveda domnevamo, da smo ustvarjalci, kakorkoli že razumemo to besedo, predvsem pa skrbstveni delavci pri tem izjema.