Le višja produktivnost lahko zagotovi socialno državo

V članku lahko preberete:

»Produktivnost je ključno merilo in ključni cilj,« pravi Dušan Mramor in dodaja: »Pogosto kot cilj ekonomske politike navajajo konkurenčnost. Konkurenčnost in produktivnost nista sopomenki. Gre za pomembno razliko. Zelo banalno: če hoče biti država bolj konkurenčna, enostavno zniža plače. Države z nizkimi plačami so bolj konkurenčne, ker je delo poceni. Vendar z nižjimi plačami še ne dosežemo višje produktivnosti. Ni nujno, da bi večja konkurenčnost vodila v blaginjo. Višja produktivnost pa vodi v večjo blaginjo. Pri produktivnosti ne gre za to, koliko fizičnega napora posameznik vloži v delo. Gre za to, kako dobro je delo opravljeno oziroma kako dobro naslavlja probleme ljudi.« Odgovarja na vprašanja, s kakšnimi tveganji je soočena Slovenija.