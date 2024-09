Dan, ko so se vrata zasilnega izhoda zaklenila

V članku lahko preberete:

Čez tri mesece bo obletnica, za katero ne ve skoraj nihče. Gre za obletnico dogodka, ki je spremenil tok gospodarske (in tudi politične) zgodovine Slovenije. 31. decembra 2009 se ni končalo le prvo desetletje 21. stoletja. 31. december 2009 je bil skrbno prikrit datum, do katerega bi lahko Slovenija s svojimi institucijami in podjetji v državni lasti odstopila od pogodbe za gradnjo šestega bloka šoštanjske termoelektrarne. Vendar je za ta datum, katerega petnajstletnico bomo obhajali čez slabih sto dni, vedela le peščica ljudi. Le peščica ljudi v vladi je vedela, da možnost za skorajda brezplačen izstop iz projekta, glede katerega so leta 2009 že obstajali utemeljeni dvomi, obstaja. V pogodbenih klavzulah je bilo med drugim tudi določilo, da je pogodba nična, če do 31. decembra 2009 na račun francoske družbe Alstom ne bo prišlo predvideno nakazilo.