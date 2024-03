Marvan Barguti: Palestinski Mandela

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dneh, ko so v Parizu, Dohi in Kairu potekala intenzivna pogajanja o prekinitvi ognja na območju Gaze, je bilo v diplomatskih, varnostno-obveščevalnih, političnih in novinarskih krogih veliko­krat izrečeno ime človeka, ki bi v Palestini in Izraelu zgolj morda lahko spremenil krvavi tok zgodovine.

Štiriinšestdesetletni Marvan Barguti je z naskokom najbolj priljubljena osebnost. To je med drugim pokazala nedavna raziskava, ki jo je opravila palestinska nevladna organizacija Palestinian Center for Policy and Survey Research. Če bi na palestinskih območjih jutri izvedli predsedniške volitve, bi tam s štiridesetimi odstotki prednosti pred političnim voditeljem Hamasa Ismailom Hanijo in predsednikom palestinskih oblasti (PA) brez mandata Mahmudom Abasom zmagal karizmatični mož, ki je že dvaindvajset let v izraelskih zaporih.

Izraelci so Marvana Bargutija aretirali leta 2002. Na vrhuncu druge intifade, palestinskega upora proti izraelski okupaciji. To je bil čas številnih palestinskih bombnih napadov na izraelske cilje in srditih spopadov med izraelsko vojsko in palestinskimi milicami na okupiranem Zahodnem bregu. Druga intifada je bila posledica propadlega mirovnega dogovora iz Osla – Palestincem je bilo jasno, da je bila obljuba o ustanovitvi palestinske neodvisne države le izraelski politični manever.