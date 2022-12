Mateja Svet: Odpuščanje je zapleteno

Pogovor z Matejo Svet, legendarno smučarko, med drugim pripoveduje tudi o tem, da je šampionka po tem, ko je pri 21. letih končala kariero, resno razmišljala, da se vrne v tekmovalno smučanje. V mislih je sestavljala ekipo, ki bi jo spremljala, in je vanjo uvrstila tudi drugo smučarsko legendo, Roka Petroviča. Pomagal naj bi ji s psihološkimi nasveti, je povedala Primožu Kališniku. A do vrnitve vendarle ni prišlo. Pogovor z Matejo Svet spremljajo ikonične fotografije pravkar preminulega mojstra fotografije Joca Žnidaršiča.

Tomaž Rodič, direktor centra odličnosti Vesolje-SI je Saši Senica povedal, da ni nikdar sanjaril, kako bi nekoč vodil razvoj satelita ali vesoljske odprave. Legendarni alpinist Viktor Grošelj poroča o himalajski odpravi Himlung 2022 ter »nekih novih klicih«.

Irena Štaudohar piše o knjižnih uspešnicah ter o tem, kako so se formule za uspešnico skozi leta spreminjale. V zadnjih letih so v modi samoizpovedne zgodbe iz resničnega življenja. Aljaž Vrabec je v Ramali obiskal najpomembnejšega palestinskega slikarja Slimana Mansourja.

Saša Vidmajer in Janez Markeš sta se ozrla na leto 2022, Branko Soban pa piše o vojni v Ukrajini in mogočeni reki Dneper. Raziskovalka Jasna Podreka odgovarja na vprašanje Anje Intihar, kaj imajo skupnega moški, nasilni do žensk.

Zdravnik in publicist David Zupančič pa je Vesni Milek povedal, da je ustvarjalnost zanj odvod za vse, s čimer se srečuje v službi na infekcijski kliniki. Skozi igro smo dihali življenje, je Jerneju Ščeku povedala danes 85-letna Tatiana Bucci, ki je rosna otroška leta preživela v koncentracijskem taborišču Auschwitz.

Zorana Baković se je pogovarjala s Katharine Chang, vodjo gospodarskega in kulturnega predstavništva Tajpeja na Dunaju. Rubrika Portret tedna – besedilo je napisal Uroš Esih – pa prinaša pogled na odhajajočega predsednika Slovenija. Citira tudi definicijo spletnega slovarja Razvezani jezik, ki pojasni, kaj pomeni beseda pahorizem.