Mi smo otrok Evropske unije in udejanjamo njeno nadgradnjo

Kako sta Nova Gorica in Gorica, ki ju je pandemija loćila, zaživeli še bolj povezani kot prej? Kaj si obe mesti obetata od naziva Evropska prestolnica kulture 2025? Kako pomembna je podpora slovenskega in italijanskega predsednika pri tem? Kakšni so načrti s posebno čezmejno ekonomsko cono in kaj je pokazala prevelika odvisnost Goriške od igralništva?