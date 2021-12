Ministrstvo za prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Pandemična kriza, ki je neposredna posledica nenehnih človekovih posegov v naravo in s tem posredno tudi posledica dramatičnih podnebnih sprememb, je boleče razkrila, kako zgrešena je bila razvojna politika zadnjih desetletij. To je bila namreč politika zgrešenih prioritet. Maščevanje narave v podobi kataklizmičnih orkanov, poplav, suš, lakote in bolezni to jasno dokazuje. Ogromne količine denarja so ves čas šle v napačne projekte.

Svet gori, vodnjaki so suhi, epidemija vsak dan odnese na tisoče življenj, nekaj milijard ljudi nima dovolj hrane, visoka politika pa se vztrajno prepira, do kod naj se širi Nato in čigavo naj bo kakšno ozemlje. Albert Camus bi danes bržkone dejal, da je ob takšnih absurdih znova čas za upor. In za upor je čas v resnici vedno pravi.