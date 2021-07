Izraelska vojska na slovenskem nebu

Dr. Lior Volinz, izraelski raziskovalec na oddelku za kriminologijo, Vrije Universiteit Brussel v Belgiji, in diplomant Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prihodnji teden prihaja v Slovenijo izraelska okupacijska vojska. Več kot 100 izraelskih vojaških padalcev se bo spustilo z neba nad Metliko, kamor jih bosta pripeljali dve vojaški letali tipa Hercules, ki pripadata izraelskim vojaškim silam. Uradno naj bi šlo za dogodek, ki zaznamuje spomin na evropske judovske padalce, ki so se pridružili britanskim silam v drugi svetovni vojni in pristali v okupirani osrednji Evropi, da bi zbirali obveščevalne informacije in vzpostavili stik s partizanskimi enotami. V praksi gre predvsem za kazanje mišic izraelske vojske in proslavljanje njihovega novega zavezništva s Slovenijo in Madžarsko, ki bosta na dogodek poslali tudi nekaj svojih vojaških padalcev. Mislim, da bi bilo obzorje bolj jasno brez tega paradiranja izraelske vojske na slovenskem nebu.Izraelske enote bo na tem dogodku vodilo nekaj izkušenih izraelskih generalov. Eden izmed njih je general Ofer Winter, ki je v preteklosti večkrat vodil napade na Palestince. Mednarodna nevladna organizacija Human Rights Watch je poročala , da je njegova enota leta 2014 streljala in ubila palestinske civiliste v majhnem mestu Khuza, medtem ko so ti bežali iz svojih hiš, ki jih je izraelska vojska podirala z buldožerjem. Amnesty International pa je ostro obsodil dejanja njegove enote , ki je ubila na ducate palestinskih civilistov v mestu Rafah v Gazi, in jih označil za namerni vojni zločin. Drugi prisotni častnik bo general Itai Veruv, komandant izraelske brigade Kfir, ki je javno zagovarjal pretepanje in zlorabo palestinskih civilistov, kar so izvajali njegovi vojaki.Praznovanje dogodkov včasih na dan prinese zanimive absurde, ko se mešajo dejanja iz preteklosti in politika sedanjosti. Izraelskih vojakov danes pač ne moremo enačiti z judovskimi padalci iz preteklosti. Junaški padalci, ki so pred več kot 70 leti pristali na ozemljih nekdanje Jugoslavije in Madžarske, so to storili, da bi se borili proti fašizmu in okupaciji, ter si zaslužijo naše spoštovanje. Ampak zamisel, da se njihovo junaštvo zaznamuje s preletom izraelskih vojnih letal in ceremonialnim nastopom zračnih enot, ki so še pred nekaj tedni bombardirale hiše in družine na območju Gaze, je omalovaževanje spomina na te junaki iz preteklosti. Ob koncu druge svetovne vojne, ko so zavezniki in partizanske enote porazili fašizem, so sprejeli konsenz, ki je postal tudi del pogodb in sporazumov, da je v možnih prihodnjih vojaških spopadih treba zaščititi civiliste in da je tistim, ki tega ne spoštujejo, treba soditi zaradi vojnih zločinov. Povabilo izraelski vojski, da sodeluje na tem dogodku, medtem ko se proti navzočim častnikom na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu vodi preiskava zaradi vojnih zločinov , spodkopava temelje, na katerih sta bila zgrajena mir in neodvisnost, na kateri je Slovenija tako ponosna.Slovenija se je od nekdaj zavzemala za mir in pravičnost v Izraelu in Palestini, a to stanovitnost zdaj izpodbija vlada, ki želi pridobiti politične točke pri izraelskih kolegih, na primer s povabilom izraelski vojski na ta dogodek, ali z izobešanjem izraelske zastave na poslopju vlade v času zadnjega izraelskega napada na Gazo. Toda to je napačno razmišljanje: Izrael ne daje odgovorov na izzive, s katerimi se Slovenija spopada danes. Izraelski izvozni artikli, tako njihova ideologija, ki temelji na diskriminaciji in strukturni neenakosti, kot tudi njihove tehnologije za varnost in nadzor, redno testirane na Palestincih, bodo povzročili več škode kot koristi. Narod, ki je izkusil lastni boj za neodvisnost in ki slavi zmago nad okupatorjem, ne more pridobiti ničesar od izraelskih vojaških letal na svojem nebu in izraelskih generalov na svojih tleh.***Dr. Lior Volinz je izraelski raziskovalec na oddelku za kriminologijo, Vrije Universiteit Brussel v Belgiji, in diplomant Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.Prispevek je mnenje avtorja in ne odraža nujno stališč uredništva.