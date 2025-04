Kjer je nekoč obglavljal nasprotnike, se sedaj pogajajo za mir v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Ko se veljaki srečajo za zaprtimi vrati, postane pomemben samo posel. Moč merijo v naravnih virih, orožju, velikosti ozemlja in geografskem položaju posamezne države. Natanko to se dogaja v Riadu, Džidi in še v kakšnem luksuznem letovišču vmes. Ruski, ameriški in ukrajinski pogajalci iščejo »pot do miru«, toda edini pravi zmagovalec že stoji na najvišji stopnički. Mohamed bin Salman (MBS), gostitelj mirovnih pogajanj.

Spretno je skoval prijateljstvo z Donaldom Trumpom, Vladimirjem Putinom in Xi Jinpingom, zato ustreza vsem velikim silam, ali kar je še pomembneje; nikogar zares ne moti.

Vrhunec cinizma pa je, da pogajanja o miru med Ukrajino in Rusijo (ko se srečajo v Riadu) potekajo v hotelu Ritz-Carlton. Torej v tistem hotelu, ki ga je bin Salman novembra 2017 začasno spremenil v zapor in je pod pretvezo borbe proti korupciji obračunal z vsemi nasprotniki na politični, poslovni in tudi družinski ravni, kar sicer za rodbino Al Saud ni nekaj novega.