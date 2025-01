V pristaniški skupnosti so po dolgem času tudi začutili, koliko lažje je poslovati v obdobju miru, ko se politika (in drugi) ne vpletajo v vodenje, kadrovanje ali poslovanje. Začetek novega leta že zaradi prenehanja napadov v Gazi napoveduje upanje na za spoznanje lažje leto.

Pred dobrim letom sta kriza v Rdečem morju in tvegana pot skozi Sueški prekop grozili pomorskemu prometu. Pretovor je tudi Luki Koper prve mesece nekoliko upadel. V naslednjih mesecih pa se je stabiliziral do te mere, da so jeseni dosegli celo nekaj rekordov.

Lahko po napovedih predsednika ZDA Donalda Trumpa že ocenite, kako se bo nova ameriška politika odrazila v vašem poslovanju zaradi sprememb v svetovni trgovini in na pomorskem trgu, od katerega ste odvisni tudi v Kopru?

Morali bomo počakati na prve konkretne poteze in odzive drugih trgovinskih partnerjev. Tovrstne situacije lahko za nas predstavljajo tako tveganje kot priložnost. Menim pa, da se bomo s svojo strateško lego in zanesljivim servisom lahko prilagodili morebitnim novim okoliščinam, kot smo se že v preteklosti.

Po nekaj letih kadrovskih negotovosti ste pred dobrim letom končno spet dobili popolno štiričlansko upravo. Je v taki sestavi lažje voditi podjetje?

Zagotovo. Predvsem je bila uprava sestavljena ustrezno za razmere, v katerih se je Luka znašla. Kolega (Gregor Belič in Gorazd Jamnik), ki sta se pridružila upravi, sta imela veliko izkušenj. Oba sta že delala v podjetju, poznata sistem poslovanja, poznata stranke, naš ustroj in našo operativo.

Zaradi preusmeritev ladij okoli Afrike se je promet najprej znižal za desetino, ob koncu leta pa ste prišli do rekordnih pretovorov in boljšega poslovnega izida. Kako to?

Od aprila dalje so se ladijski prihodi ustalili, ladjarji so v svoje poslovanje dodali nove ladje. Po drugi plati pa nam je uspelo pridobiti nove posle, predvsem pri avtomobilih, saj je upadel tudi pretovor avtov. Poleg tega smo zadržali vse tri redne kontejnerske linije z Daljnega vzhoda. Še posebej se veselimo, da bomo kmalu dodali prihod še četrte redne linije z Daljnega vzhoda.

Poskrbeli ste celo za nove posle?

V nekaterih državah Srednje Evrope je zaznati val investicij držav z Vzhoda. Na Madžarskem na primer postavljajo novo tovarno baterij in novih električnih avtov. Pretežni del tovora za te tovarne gre prek našega pristanišča in s kontejnerji. Prvi signali kažejo, da so napovedi za leto 2025 bolj optimistične, kot so bile za 2024.

Novi posli dokazujejo, da svet kljub vsem krizam normalno deluje in posluje.

Lani smo pretovorili rekordno veliko kontejnerjev [šest odstotkov več kot leto prej]. Šanghajsko pristanišče je lani pretovorilo 50 milijonov kontejnerjev. To pomeni, da se rast nadaljuje. Negotovosti v poslu pa so stalnica. Tveganj ne bomo nikoli izničili. Če smo pripravljeni nanja, jih lahko zmanjšujemo.

Na Vzhodu so še druge razvite države, s katerimi morda še nismo dovolj gospodarsko povezani.

Zato že imamo prve pogodbe z Vietnamom za pretovor njihovih avtov znamke VinFast. Količine so še majhne, predvsem zato, ker še ni distributerskih mrež. Vendar se količine iz leta v leto povečujejo in v glavnem gre za električne avtomobile.

Kitajska je najbrž konkurenčna s cenami.

Kitajska se bori proti taksam in carinam tako, da gradi tovarne v Evropi. Tako bodo konec leta postavili tovarno za avtomobile BYD na Madžarskem. Indija pa je trg, ki ga še moramo obdelati in ponuja veliko priložnosti. Eden od trgov, ki smo ga malce pozabili, je vzhodna Severna Amerika. Tudi to bi radi spodbudili.

Kaj pa bi tovorili iz ZDA?

Zelo različno blago: rude, avtomobile v obe smeri. Nemška velikana BMW in Mercedes vozita avte iz severnoevropskih pristanišč za ZDA, za Bližnji in Daljni vzhod pa pretežno prek nas.

Konec decembra ste sklenili dve dolgoročni kreditni pogodbi z OTP banko in Sparkasse. Skupaj boste najeli za 77 milijonov evrov kredita. Zakaj?

Naš novi naložbeni ciklus je vreden 785 milijonov evrov. En del lahko financiramo sami, za drugi del moramo iskati bančne vire ali evropska nepovratna sredstva. Vse postopke kreditiranja vodimo prek finančnih in pravnih svetovalcev in z odobritvijo ministrstva za finance, ker smo podjetje v večinski državni lasti. Postopki so dolgotrajni, zato smo hoteli izpolniti kreditne pogoje vnaprej, črpali pa jih bomo predvidoma sredi leta 2026.

Bo ta kredit dovolj?

Ne, ni dovolj. Ker pa nismo dobili ugodnejših ponudb, smo se odločili, da bomo najemali kredite v več tranšah. Verjetno bomo imeli nov razpis za podoben znesek konec leta in bomo denar uporabili leta 2027. Naš izbor bank je bil izključno na osnovi stroškovnega izračuna.

Lotili ste se največje naložbe v desetletju. Podpisali ste pogodbo s Kolektorjem za širitev in podaljšanje severnega dela prvega pomola, za kontejnerje. Zakaj ste toliko časa pripravljali naložbo?

Ko sem pred dvema letoma in pol prišla v podjetje, so bili projekti narejeni. Zapletlo pa se je, ker so predvidevali, da bi skladiščili zabojnike na prekritju kanala, kar z okoljevarstvenega vidika ni bilo sprejemljivo za direkcijo RS za vode. Zato smo morali spremeniti načrte in začeti skoraj vse znova. Lani decembra smo podpisali pogodbo.

Kaj boste pridobili s pomolom?

Pridobili bomo 326 metrov nove privezne obale, dva priveza in sedem hektarjev površine za odlaganje kontejnerjev. Na pomolu lahko zdaj letno pretovorimo 1,2 milijona zabojnikov, po vseh načrtovanih naložbah v kontejnerski terminal pa jih bomo lahko 1,8 milijona. Računamo, da bo privezno mesto končano že do leta 2027, skladiščne površine nekoliko zatem.

V Trstu navajajo, da bodo svoj novi kontejnerski terminal na 8. pomolu zgradili do leta 2030.

Naš kontejnerski pomol bo zgrajen prej. Uvedba v delo je že bila, zdaj se dela začenjajo.

Kako bodo ti novi kontejnerji potovali iz pristanišča – po cesti ali po železnici?

Mi upamo, da bo do leta 2027 povsem operativen drugi tir. In da se bo že začelo z gradnjo vzporednega tira. Še leta 2018 smo iz pristanišča vozili 59 odstotkov blaga po tirih in 41 odstotkov po cestah. Lani decembra je šlo že 51 odstotkov tovora po cesti in 49 odstotkov po tirih. Čedalje več strank si želi minimizirati izpuste CO2 tudi na poti od proizvodnje do porabnika. Vlak pa prispeva bistveno manj CO2 v ozračje.

Tudi po dograditvi drugega tira bo na železnici ostalo kar nekaj ozkih grl. Eno je že tovorna železniška postaja Koper ob izhodu iz pristanišča.

To je najbolj zaskrbljujoče ozko grlo. Precej negotovosti je tudi, kaj se bo dogajalo pri gradnji železniške postaje in obvodov mimo Ljubljane. Tovorna postaja v Kopru je izven našega koncesijskega območja in na začetek njene širitve nimamo vpliva, čeprav na ta problem že nekaj časa opozarjamo.

Žogica je na DRI in DRSI, saj se niti umeščanje v prostor ni začelo. To pomeni, da še nekaj let ne bo novih tirov tik pred vhodom v pristanišče. V Evropi oblikujejo vse daljše vlakovne kompozicije. Ta zamašek pomeni, da ne bomo mogli sestaviti 750-metrskih vlakov.

Na tržaški tovorni postaji pri 8. pomolu načrtujejo v kratkem deset tako dolgih tirov.

Dogovorili smo se, da vse državne inštitucije ponovno opozorimo. Drugih pristojnosti nimamo.

Majhne potniške postaje rastejo po Sloveniji brez težav, za to strateško tovorno postajo pa ni posluha.

Sodelovanje z vsemi državnimi inštitucijami je na kar visoki ravni, imajo posluh za naše razvojne ambicije. Pogrešamo malo več posredovanja v Bruslju za pridobitev določenih namenskih sredstev za naš razvoj, saj smo edino slovensko tovorno pristanišče. Italijani so pri tem zelo uspešni. Samo iz naslova programa okrevanja in odpornosti so za italijanska pristanišča namenili 2,78 milijarde evrov, tržaško pristanišče od tega 409 milijonov.

Kljub temu nizate rekorde tudi v tako kriznih letih, kot je bilo lansko. Toda rekordi se bodo nekoč morali ustaviti.

Rasti ne dosegamo samo s prostorom, območjem, ki je omejeno, ampak tudi z avtomatizacijo procesov, s produktivnostjo in optimalnim razporejanjem procesov, z digitalizacijo in racionalizacijo skladišč.

Ste pa zelo blizu končni zmogljivosti ...

Z lanskimi 1,133 milijona kontejnerji smo res blizu zmogljivosti naših kapacitet. Toda pripravljamo se že na ureditev določenih skladiščnih površin zunaj sedanjih površin v Kopru – na Orleški gmajni pri Sežani in v Beltincih v Prekmurju. Imamo projektni skupini za oba terminala na kopnem, pogovarjamo se z lokalnimi skupnostmi in pristopamo k pripravi sprememb DPN in OPPN.

Obe zemljišči je kupovala uprava Roberta Časarja že pred osemnajstimi leti. Marsikaj bi lahko bilo že pripravljeno.

Se strinjam, vendar ne morem komentirati, kaj so počele prejšnje uprave. Pri Orleški gmajni smo že izdelali krasoslovno študijo. Poleg tega je med kupljenimi površinami še precej zemljišč, ki niso v naši lasti. Zemljišče moramo lastniško zaokrožiti, to pa terja čas.

Kateri logistični center bo prej na vrsti?

Orleška gmajna je dlje, Beltinci imajo drugačen izziv, ker je tam kmetijsko zemljišče ...

... in mu je treba spremeniti namembnost?

Da. To pomeni, da bi morali v Beltincih spremeniti državni prostorski načrt. Do leta 2030 bi radi rešili te dileme.

Toda 2030 bo kmalu tukaj.

Če ne bomo naredili mi, nas bodo prehiteli drugi. Stranke povprašujejo po takih terminalih. Zamujamo že 20 let. Madžarska se odpira tujim naložbam in lahko bi imeli lep logistični center, ki bi prišel zelo prav za razvoj v tej državi. Leta 2030 bo Orleška gmajna skoraj gotovo nared. Tedaj bi morala biti nared tudi dokumentacija za Beltince. Do leta 2033 bi morali zaključiti te sage o terminalih v notranjosti države.

Koliko so vlaganja v logistične terminale finančno zahtevna?

Ne bodo zelo zahtevna, ker ne bo veliko nasutja in utrjevanja, kot je položaj v Kopru, kjer se veliko gradi na morju. Pri iskanju sovlagateljev bi iskali partnerje, od katerih si ne bi zagotovili samo začetnega financiranja, ampak povezane posle.

Kako gledate danes na načrte, da bi v investicije na tretjem pomolu vstopil tuj kapital?

Možen vstop partnerjev v Luko Koper je vprašanje za naše lastnike. Po koncesijski pogodbi smo zdaj edini investitor na tem koncesijskem območju. Nevtralnost se je doslej pokazala kot izjemno uspešen model, saj servisiramo tako Maersk [ki vlaga na Reko] kot MSC [ki je v Trstu], pa še CMA-CGM in druge velike ladjarje. Tretji pomol ostaja ena od možnosti razvoja naše družbe. Te načrte bomo morali uresničevati v naslednjem strateškem obdobju, po letu 2028.

Verjetno pa nihče nima namena prekinjati koncesijske pogodbe, ki traja do leta 2043?

Domnevamo in verjamemo, da je tako. To so načrti za obdobje od 2028 do 2033. Za Orleško gmajno pa moramo prej sprejeti odločitev.

Lokalni prebivalci trdijo, da je okolje že zdaj preobremenjeno. Koprčani dodajajo, da so omilitveni ukrepi preblagi in premalo učinkoviti.

Vedno je premalo. Z leti povišujemo zneske lokalni skupnosti za omilitvene ukrepe.

Kako skrbite za čim manjše vplive na okolje?

Izpolnjujemo okoljevarstvene standarde ISO 14001 kot tudi ISO 50001 in že leta 2010 smo izpolnili standard EMAS, kar nas postavlja ob bok okolju najbolj prijaznih pristanišč na svetu. Spremenili smo vse kotlovnice poslovnih stavb. Kurilno olje smo nadomestili z biomaso iz odpadnega lesa. Za razsvetljavo uporabljamo v glavnem LED-tehnologijo, spreminjamo smer osvetlitve, svetila lahko krmilimo, vgrajujemo senzorje, da svetijo samo tedaj, ko so tam ljudje. Pospešeno izvajamo elektrifikacijo mehanizacije.

Že desetletja merimo kakovost zraka (prašne delce), izpuste CO2, stopnjo svetlobne onesnaženosti, hrupa, kakovost morske vode. Po vseh izmerjenih podatkih smo pod mejnimi vrednostmi. Premog prekrivamo z mešanico celuloze, za razkladanje uporabljamo zaprt tračni sistem, terminal smo ogradili z 11 metrov visoko pregrado ...

Pretovor premoga se znižuje. Koliko?

Premog ostaja večinoma za avstrijski Voest Alpine za jeklene peči. Se pa zmanjšuje, tudi za porabo v Sloveniji. Tonaže premoga je približno ena desetina v tonaži celokupnega pretovora.

Kako je s hrupom?

Z elektrifikacijo strojev se hrup zmanjšuje. Hrup z ladij ni v naši pristojnosti in ladjarje lahko samo opozarjamo, pri čemer smo vse bolj uspešni, saj mnogi ladjarji prihajajo s sodobnejšimi ladjami. Položaj se bo še izboljšal leta 2029, ko se bodo kontejnerske in potniške ladje morale priklopiti na elektriko in ne bodo smele imeti v pristaniščih prižganih generatorjev.

Potniški terminal, kjer gradite zdaj stavbo za sprejem potnikov, pomeni prehodno cono med mestom in pretovornim delom pristanišča.

Naložba v novo stavbo na potniškem terminalu znaša tri milijone evrov in jo bomo odprli maja. S tem terminalom vračamo državi in mestu eno od poslovnih možnosti, ki ne zanima toliko Luke kot turizma. To je naš družbeno odgovoren prispevek okolju. Letos bomo sprejeli 75 ladij in 125.000 potnikov, naslednje leto pa je napovedanih že 100 ladij.

Kaj pa terminal za avtomobile? Postajate vodilni terminal v Sredozemlju in pomemben v Evropi.

V Evropi smo četrti po velikosti. Na voljo imamo 45.000 parkirnih mest za avte, od tega 10.000 v garažni hiši. Začenjamo razpis za gradnjo še ene garažne hiše za dodatnih 12.000 avtov.

Se ne bojite krize in pretresov v avtomobilski industriji?

Koper je na primer glavno uvozno pristanišče za tesle iz tovarn z drugih kontinentov in hkrati izvozno za tesle, ki so proizvedene v Evropi. Smo glavno izvozno pristanišče za vozila Mercedes, BMW in VW. Seveda upada prodaja avtov, toda hkrati postajamo glavno evropsko pristanišče za Mercedesove avte razreda C iz Južnoafriške republike. Povpraševanje za pretovor avtov je veliko.

Čeprav ves čas govorimo o zmanjševanju porabe nafte, pa pretovor tekočih goriv še naprej raste.

Če upoštevamo, da samo iz pristanišča vozi za desetino več tovornjakov, že to povečuje porabo goriva. Zelo se je povečal tudi letalski promet. Pri nas pretovarjamo kerozin za Avstrijo. Investiramo tudi v skladišče 54 (36 milijonov evrov) za železne kolute, torej za belo tehniko in za avtomobilsko industrijo.

Ta velika skladišča so hkrati podlage za sončne elektrarne. Koliko boste do leta 2029 investirali v te elektrarne?

Samo letos bomo za zeleni prehod namenili 39 milijonov evrov. Zdaj lahko proizvedemo 4900 MW ur elektrike, to je približno 15 odstotkov naše porabe. Do leta 2030 pa bomo imeli še več novih s skupno močjo 10,5 MW, kar bo približno četrtino vse tedanje naše porabe.

Kdaj pa boste elektrificirali pristanišče za napajanje ladij?

Do konca leta 2029. Prizadevamo si, da bi dobili sofinanciranje iz sredstev EU. Eles mora narediti novo razdelilno postajo Dekani in 110-kilovoltni kablovod od Dekanov do pristanišča. Mi pa bomo naredili razvod po pristanišču.

Bo to zahtevna naložba?

Nimamo še natančnih izračunov, ampak najmanj 100 milijonov evrov, za kar pričakujemo finančno podporo države in EU. Električni priključki bodo samo za kontejnerske in potniške ladje, zanje morajo biti zgrajeni priključki na elektriko do 2029. Za vse ostale pa je čas prilagajanja daljši. Razkopali bomo pristanišče za kable in to bo seveda oviralo poslovanje.

Koprsko pristanišče se pogosto spopada s posebnimi tovori, kjer morate pokazati precej znanja za ravnanje z velikim ali nerodnim tovorom.

To so v glavnem elise za vetrnice, silosi, turbine za hidroelektrarne, generatorji, kotli, uparjalniki, velike luksuzne jahte, celo večji bazeni. Ti tovori zahtevajo posebne pristope. Že iz pristanišča prepeljati tak tovor skozi vsa krožišča na avtocesto je izziv.

Nevenka

Kržan Univerzitetna diplomirana ekonomistka in prva ženska na čelu Luke Koper. Poklicno pot je začela v bančništvu. Bila je vpeta tako v bančne in privatizacijske procese, sodelovala je pri ustanovitvi nove komercialne banke UBK in družbe za upravljanje investicijskih skladov Krona. Leta 1998 se je zaposlila v revizorski družbi KPMG Slovenija in leta 2010 prevzela funkcijo senior partnerke. Vodila je projekte skrbnih pregledov, vrednotenj, prestrukturiranj, refinanciranj in oblikovanje strategij ter poslovnih načrtov. Je častna članica poslovne skupnosti AmCham Slovenija. Zase pravi, da rada daje zgled, nadvse ceni razmišljanje out of the box, vztrajnost in povezovalnost. Rojena je v Ljubljani, po mami je iz slovenske Istre iz vasi blizu Kopra. V prostem času rada igra golf in se ukvarja z doma pridelano hrano.

V času vojn javnost še posebej nasprotuje pretovoru orožja. Očitajo vam, da pomagate vojni industriji in agresorjem.

Največkrat sploh ne vemo, kaj je v kontejnerjih. To vedo cariniki, policija, uprava za pomorstvo, ministrstvo za obrambo. Pri nevarnih tovorih imamo zelo stroga pravila. Tovor se ne sme zadrževati v pristanišču, mora neposredno na prevozno sredstvo in oditi. Pri tem moramo spoštovati pomorski zakonik, mednarodni pomorski kodeks o prevozu nevarnega blaga, evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cestah ...

Kako se soočate s konkurenco? Reška luka bo letos dobila terminal Rijeka Gateway s kapaciteto za 1,1 milijona zabojnikov.

Reka ima podobne težave z železnico, kot jih imamo mi. Njihove optimistične napovedi o pretovoru milijon kontejnerjev letno zato težko ocenjujemo. Možnosti pa bodo imeli, seveda. Za nas je razvoj sosednjih pristanišč pomemben, saj na ta način cela destinacija pridobiva pomen za ladjarje. Tržni potencial Srednje Evrope je šest milijonov kontejnerjev. Zdaj jih vsi skupaj ne dosežemo tri milijone.

Toda že čez nekaj let bo imel Trst (skupaj z Madžari v Žavljah) kapacitet za tri milijone, Reka in Koper pa več kot za tri milijone. Hrvati napovedujejo še terminal za tri milijone kontejnerjev na Krku, vendar morajo zgraditi nov most na otok.

Vse, kar naštevate, se bo uresničilo čez pet do deset let. Potem bo država morala sprejeti nove odločitve. Sredi leta 2035 bo treba resno razmisliti, kaj bo s koncesijo za upravljanje pristanišča. Če Luka ne bo več dobila koncesije, bo morala država ali novi koncesionar odkupiti celotno premoženje podjetja po knjigovodski vrednosti.

Ki pa znaša ...?

Premoženja bo več kot eno milijardo evrov, saj bomo samo v nekaj naslednjih letih investirali skoraj 800 milijonov evrov. Seveda kakemu velikemu logistu morda ne bi bilo težko odšteti veliko denarja za koncesijo v Kopru. Drugo pa je strateško stališče države, ki bo morala upoštevati še druge okoliščine, tudi regulativo EU. Ko se je Luki podelila koncesija, regulativa še ni bila tako stroga, da mora biti za vsako pristanišče javni razpis.

Kaj pa vemo, ali bo evropska regulativa tedaj še držala.

(Smeh.) To bo seveda pestro in bo zahteven projekt, vreden tehtnega premisleka.

Ste se že srečali s predsedniki uprav sosednjih pristanišč?

Že organiziramo prvo srečanje združenja severnojadranskih pristanišč NAPA, ker je Luka Koper prevzela predsedovanje. To srečanje bo v kratkem.

Zadnje čase nismo opazili, da bi se politika očitneje ali odločilno vpletala v vodenje in poslovanje Luke Koper. Mislite, da bo Slovenija kmalu tako dozorela, da kadrovanja v takih podjetjih ne bi smela več krojiti dnevna politika? Imate občutek, da vas politika zdaj pusti pri miru?

Ja, nas pusti pri miru. Sedanja uprava je zelo strokovna, vsak na svojem področju. Poleg tega delujemo homogeno. Saj imamo tudi v tej upravi različne poglede, ampak smo vsi dovolj profesionalni in strokovni, da se znamo dogovoriti. Predvsem pa se znamo poslušati in razumemo argumente. In to je bistveno. Upam, da bo politika nekoč res kadrovala po strokovnih sposobnostih in bodo državna podjetja vodili strokovnjaki.

Kljub temu so se pojavili očitki, da ste pod pritiski zaposlovali po političnih kriterijih. Kako odgovarjate na te očitke?

Vse zaposlitve na višjih strokovnih nalogah smo opravili skladno s planom, statutom in kadrovsko agencijo. Vse, ki niso na kolektivnih pogodbah, zaposlujemo s pomočjo kadrovskih agencij. One pripravijo priporočila. Očitali so nam tudi kadre, ki so bili zaposleni, preden sem prevzela vodenje, in so menda vplivale druge politične stranke. Zaposlili smo nekaj kadrov kot svetovalcev, ker sta bila denimo dva redno zaposlena na dolgotrajni bolniški. Njim nismo želeli dati odpovedi, novim pa smo tudi morali zagotoviti primeren položaj. Ni moja naloga, da razlagam, kdo in zakaj je na bolniški.

Dobili smo tudi drugačne komentarje iz širše pristaniške skupnosti: da se luška uprava lahko zdaj veliko bolj posveča poslom in ne toliko intrigam. Nastopilo je obdobje relativnega miru in razvoja v tej družbi. Zadnjih skoraj 20 let je bilo veliko vmešavanja v vodenje, ves čas neka vojna, protesti, upori, stavke, politične menjave, afere, sodišča ...

Morda je meni lažje, ker mi ni treba graditi kariere. Delam, kot je strokovno prav, in sprejemam odločitve. Že kot svetovalka in revizorka sem morala 23 let sprejemati odločitve, ne pa sanjati v nedogled. To sprejemanje odločitev se nam pozna, da smo napredovali z investicijami. V takih sistemih se uprave včasih bojijo sprejemati odločitve, ker so izpostavljene. In odvisne od tega, kaj bodo počele v naslednjem življenju. Jaz bom na primer gojila paradižnike in nabirala šparglje. ●