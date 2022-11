Mornarji boste, dokler morje vas ne odreši

V nadaljevanju preberite:

Ballets Jazz Montreal se bo v okviru abonmaja Veličastni predstavila s plesno predstavo Dance Me to the End of Love. Glasbeni temelj predstave so pesmi leta 2016 preminule kanadske glasbene legende Leonarda Cohena. Skupina sodeluje s številnimi mednarodno priznanimi koreografi. Z več kot 2000 predstavami pred več kot dvema milijonoma oboževalcev v 67 državah Ballets Jazz Montreal nastopa kot ambasador kanadskega plesa in umetniške vitalnosti po vsem svetu. V sezoni 2021–2022 je skupina praznovala petdeset let zgodovine, baleta, gostovanj in povezanosti z občinstvom.