Mojmir Mrak: EU naj na Trumpovo nasilništvo odgovori z resnim predlogom

V nadaljevanju preberite:

Trumpove napovedane carine so zatresle borze in sprožile ugibanja o njihovih posledicah za svetovno in tudi naše gospodarstvo. O zgodovinskih vzrokih zanje, možnih protiukrepih in širšem kontekstu tektonskih sprememb, ki se prav zdaj dogajajo v svetu, smo se pogovarjali s profesorjem mednarodnih financ na ljubljanski ekonomski fakulteti Mojmirjem Mrakom.

Kako sogovornik vidi morebitne vzporednice zdajšnjih borznih pretresov s padcem Wall Streeta leta 2008 ob zlomu Lehman Brothers? Kako ocenjuje možnosti za svetovno recesijo? Kakšni vzgibi vodijo Trumpa, da svojo trgovinsko politiko vrača v 19. stoletje, v čas ameriškega protekcionizma in izolacionizma? Kako drugačen bo svet s Trumpom 2.0? Je Evropska unija pripravljena, da se odziva na carinske in druge šoke? Kaj je v danih razmerah ključno za Slovenijo?