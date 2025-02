Trump s carinsko gorjačo po zaveznikih

V nadaljevanju preberite:

To, kar počne Evropska unija v trgovini z nami, je grozodejstvo, je v svojem značilnem slogu zagrmel ameriški predsednik Donald Trump in s tem napovedal, da bo njegova carinska gorjača kmalu spet udarila tudi po Evropi. Znano je, da ameriški predsednik carine odkrito obožuje, z njimi se je ukvarjal že v prvem mandatu, na začetku drugega pa je z njimi takoj začel streljati z največjimi topovi.

Zakaj je bilanca med Evropo in ZDA precej bolj uravnotežena, kot trdi Trump? Zakaj so carine proti zaveznikom težko razumljive in hkrati geopolitični strel v koleno?