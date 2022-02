Ne delam razlik, navdušen sem nad vsemi dobrimi skladatelji

V nadaljevanju preberite:

Povzemanje življenjskih dosežkov dr. Mirka Cudermana so podeljevalci Prešernove nagrade strnili v ugotovitev, da je neizbrisno zaznamoval slovensko zborovsko poustvarjanje. Za tem se skriva večja zgodba, ki govori o lavreatovi senzibilnosti, glasbeni razgledanosti, zavezanosti najvišjim umetniškim standardom in tudi o njegovi organizacijski inventivnosti in tistem, čemur se preprosto reče trdna volja.