Nepremišljeni napadi na sodstvo so neposredni udarci na eno od vej oblasti

Čeprav je Urška Kežmah pred časom črno togo zamenjala za vijoličasto, pravi, da je sodniški poklic plemenit. A se ji zdi, da lahko za človeka več naredi kot odvetnica. Vedno je in bo podpirala argumentirano kritiko sodstva, če je ta upravičena, a to, kar se zadnje čase spet okrepljeno dogaja, je za družbo zelo škodljivo.

Ne zanika, da so v sodstvu potrebne spremembe, a je treba rešitve iskati premišljeno in jih uvajati postopno. Enako priznava, da ustrezne rešitve s socialnimi partnerji iščejo tudi v Pošti Slovenije, kjer predseduje nadzornemu svetu. Ve se, da je bila stavka tik pred vrati, a so jo začasno zamrznili.