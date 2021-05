Neumno je, da je Slovenija žrtev spopadov Janeza Janše z levico

V intervju preberite:

Uspešno je izpeljala dva velika strateška projekta, nato pa njuno upravljanje prepustila trem otrokom. Ujeti je treba pravi trenutek za umik, pravi Alenka Žnidaršič Kranjc, da s svojo vsevednostjo in vztrajanjem na čelu družb, ki si jih dolgo vodil, nazadnje ne škodiš. To se pri nas žal prepogosto dogaja. Priložnost nasledniku je namreč treba dati pravočasno.



Alenka Žnidaršič Kranjc velja za najmočnejšo finančnico pri nas. Je solastnica največje zasebne pokojninske družbe v državi in družbe Deos, ki ima v lasti osem domov za upokojence, in v vodenje te družbe je vpela dva svoja otroka, Tinkaro Godec in Miho Kranjca. Skupina, ki jo je ustvarila, upravlja poldrugo milijardo evrov in ima 600 tisoč zavarovancev.



Alenka Žnidaršič Kranjc se je odločila umakniti iz upravljanja in predala izvršne vajeti Prve osebne zavarovalnice, ki je del holdinga Skupine Prva, Janezu Kranjcu, enemu od svojih dveh sinov. »Hvala bogu, da ga to zanima,« pravi dominantna sogovornica, ki je bila vedno odločen kritični opazovalec dogajanja pri nas. V profesionalni karieri je bila med drugim tudi gospodarska svetovalka premiera Janeza Drnovška. Kot prva nadzornica Luke Koper pa je na primer presenetila z javno izjavo, da jo izsiljujejo in ji grozijo s smrtjo.



Ko se je želela preizkusiti v vodenju banke, po lastniškem vstopu v Deželno banko Slovenije (DBS), ji to ob medlastniškem sporu ni uspelo. Za banko je po njenem mnenju tako, ob nezmožnosti poenotenja lastnikov glede razvoja in prihodnosti banke, edina rešitev prodaja. Med interesenti za DBS se je omenjalo tudi srbskega poslovneža Miodraga Kostića, banka pa je za kupce iz tujine zanimiva tudi zaradi licence za poslovanje v EU.