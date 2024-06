Novi direktor volilne mašinerije

V nadaljevanju lahko preberete:

Državna volilna komisija je institucija, ki omogoča, da funkcionarji v druge državne institucije vstopajo po postopkih, ki so demokratični, pregledni, pošteni. Če so glasovi ljudstva tisto gradivo, ki postavi oblast, je DVK, kot se instituciji reče s kratico, botra tega procesa. DVK ima člane in predsednika, ki skrbijo za zakonitost volitev. In ima direktorja, ki vodi službo, potrebno za tehnično izvedbo volitev. DVK je najbolj stabilna institucija v državi.

Igor Zorčič je decembra 2023 postal direktor službe DVK. Je šele tretji šef službe, ki za volitve naredi vse, kar je treba, da so te dobro organizirane. Več kot dve desetletji je volilne procese kot tajnik volilne komisije servisiral Marko Golobič. V dobrih dveh desetletjih je Golobič znotraj institucije, ki omogoča demokratično kadrovsko popolnjevanje drugih institucij, postal – institucija. Dušan Vučko je bil direktor DVK med letoma 2011 in 2023. Pred novim šefom DVK Igorjem Zorčičem so prve volitve z referendumskim dodatkom.