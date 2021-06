Novi program prinaša še višji proračun in več priložnosti

V nadaljevanju preberite:

Mateja Lazar, Novogoričanka, že sedem let vodi tako nevladno organizacijo Motovila kot tudi center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Zanimivo, da so mi v preteklih letih o odličnosti vodenja te pisarne veliko več govorili na tujem kot doma. Da je bila v preteklem sedemletnem obdobju Slovenija med najuspešnejšimi izmed 41 sodelujočih držav, je zagotovo tudi zasluga te petčlanske ženske ekipe motovilk.



V sedmih letih je bilo na razpisih uspešnih 135 slovenskih organizacij, nekatere od njih večkrat, k temu pa je mogoče prišteti še organizacije in posameznike, ki so prejeli nagrade Unije. Slovenske organizacije, ki so bile vodje projektov, so v obdobju 2014–2020 pridobile 24,3 milijona evrov, kar znaša približno 3,5 milijona evrov letno za slovensko kulturo in film. Centru Ustvarjalna Evropa v Sloveniji mandat poteče konec tega meseca, strokovna podpora, ki se je v preteklem obdobju izkazala kot ključen dejavnik izjemne uspešnosti Slovenije v Ustvarjalni Evropi, pa bo ponovno na voljo, ko bo ministrstvo izpeljalo postopek imenovanja centra CED Slovenija za obdobje 2021–2027, kar naj bi se zgodilo v naslednjih dveh oziroma treh mesecih. Da program Ustvarjalna Evropa tako za domačo kulturo in film predstavlja nepogrešljiv ter pomemben vir financiranja, ki jima omogoča obstoj in razvoj ter na široko odpira vrata v mednarodni prostor, kažejo tudi dosedanji navdušujoči podatki iz spodnjega pogovora z Lazarjevo.