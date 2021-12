Novi začetek

V kolumni preberite:

V dolgem besedilu nemške koalicijske pogodbe se na stotrideseti strani začnejo vrstiti ambiciozni evropski poudarki. V dokumentu je opredeljeno, kaj je bistvo položaja Nemčije v združeni Evropi – »samopodoba evropske Nemčije«, ki je »vsajena v zgodovinski projekt miru in svobode, Evropsko unijo«, ter njena izrecna vloga in odgovornost, ki jo ima kot velika država članica »za EU kot celoto«. Socialdemokrati, Zeleni in liberalci, dokaj neobičajna vladna posadka, ki jo vodi kancler Olaf Scholz, imajo velik načrt. Integracijo hočejo preoblikovati v federacijo. Program pomeni odmik od pragmatizma Angele Merkel, ki je vedno ohranjala status quo in sledila nemškim koristim.

Če bodo pogodbo, ki so jo podpisale tri koalicijske stranke, spoštovali, bo to pomenilo drugačno, bolj evropsko Nemčijo, kot smo je bili vajeni. Nepopustljiva je tudi dikcija o kršitvah vladavine prava na Poljskem in Madžarskem.