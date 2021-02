O iskanju sreče

V nadaljevanju preberite:

Zgodovina je pripoved, v večini napačna, o dogodkih, v večini nepomembnih, ki jih ustvarjajo vladarji, v večini faloti, in vojaki, v večini bedaki, je zapisal Ambrose Bierce. Novinar in pisatelj se je boril v ameriški državljanski vojni in izginil v mehiški revoluciji, zato je najbrž vedel, o čem govori. Pred stoletjem so nam rjoveča dvajseta leta vendarle pokazala, kako z jazzom in charlestonom pozabiti na vojne in pandemije. Če se pomaknemo še za stoletje nazaj, nam lahko prebujanje narodov veliko pove o trendu osebnega prebujanja/zavedanja, ki se zdaj kot požar širi po Združenih državah Amerike in se bo morda razširil tudi na druge celine. Tudi, da gre lahko marsikaj narobe.